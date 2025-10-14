La Serie A torna in campo con “Spazio ai Sogni” per la Lega del Filo ...Maratona di Venezia: l’edizione a 300 anni dalla nascita di CasanovaCos’è il mankeeping: quando la gestione emotiva degli uomini ricade ...Malattia di La Peyronie: oggi si cura con l'acido ialuronicoIncidente choc a Chengdu: berlina elettrica Xiaomi SU7 in fiamme, ...Koné Inter, spunta il retroscena di mercato con la Roma: ecco perché ...Palestra Juventus: Atalanta di fronte ad un bivio in vista della ...Israele: «Valico di Rafah chiuso finché non ci restituiscono tutti ...Castel d'Azzano, i carabinieri feriti alla caserma PastrengoCastel d’Azzano, il comandante dei Carabinieri Luongo: “Mai così ...Gaza, Tajani: “Tregua molto fragile. Lavorare per la pace giorno per ...A Gaza una vittima al giorno per malnutrizione: "Abbiamo bisogno di ...Pensioni artisti, Gianmarco Tognazzi: “Sistema Inps assurdo, a me 40 ...Gaza, Mattarella riceve Papa Leone: "'Scintilla speranza' va ...Papa Leone incontra Mattarella: "Rapporti improntati ad amicizia e ...Al via “Natural risk forum”, primo think tank dedicato allo studio ...Bruxelles, scontri tra polizia e manifestanti durante lo sciopero ...Emergenza sicurezza: blitz di De Luca nel quartiere Carmine"Bestemmie su TikTok: esposto all'Agcom per rimuoverle"Venerdì 17 ottobre sciopero dei lavoratori della raccolta rifiuti: ...Falsa dichiarazione per il permesso di soggiorno: scoperti dalla ...Avellino, il bilancio di tre mesi di commissariamento: “Segnali di ...Muro di fontana crollato, blackout della corrente elettrica e tombini ...Hernandez sbalzato fuori dall’auto fa un volo impressionante: ...Pubblica l’emoji di un maiale come scherzo, ciclista espulso e ...Creati modelli di embrioni umani con cellule cardiache pulsanti e che ...La vera truffa dietro alle chiamate mute: bastano pochi secondi per ...Delegazione di UniBg in India e Cina per rafforzare la cooperazione ...Milan, riecco il campionato: quando torna Jashari? San Siro, parla ...LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: derby ...Freddie Krueger: cosa lo rende un’icona horror insuperabileManovra 2026, slitta il varo del provvedimento. Il testo del disegno ...Papa a Mattarella: forte legame tra Sede Pietro e popolo italianoAffitti impossibili, 3 mesi per trovare casa a Firenze. I tempi città ...Povertà assoluta, con la cura delle destre nuovo record nel 2024: gli ...Juventus, Marinozzi “David? Non deve gettare la spugna”Consiglio comunale Napoli, eletto il Collegio dei RevisoriMorto dopo taser a Napoli, conclusa l’autopsiaPomigliano, fondi Regione per messa in sicurezza stradeAtalanta, in tre tornano in gruppo: le ultime da ZingoniaJolanda Renga e la minaccia di pubblicare sue foto intime: «Se non ...Michael Schumacher, il segnale di speranza dopo un casco firmato da ...«Cara, è la “megera” che scrive». Sabrina Colle, compagna di Vittorio ...Israele chiude il valico di Rafah e taglia gli aiuti: «Fino alla ...Il Pd compie 18 anni, ma l’età matura resta lontana: litigano pure ...Ostaggi morti, Hamas viola i patti e restituisce 4 corpi su 28. ...Italia-Israele, scende in campo la Boldrini per “incendiare” i Pro ...Rai, vergognoso linciaggio di Incoronata Boccia. La solidarietà di ...Avaria in volo, paura sull’aereo di ritorno dal vertice di pace: a ...Kate Middleton tra i vigili del fuoco, cappotto spiegazzato e pacche ...ITALO: OBIETTIVO RIDURRE LE EMISSIONI NEI PROSSIMI 5-10 ANNIRimodulazione Sky Multiscreen dal 1° dicembre 2025, tutte le novità e ...Processo Morandi, il giorno delle richieste di condanna. I pm: 18 ...Strage di Ponte Morandi, le conclusioni dell'accusa: chieste condanne ...Giornata di mobilitazione in Belgio contro la legge di bilancioUn posto al sole: Viola e Damiano si sono lasciati“Chi é Maurizio”: Garlasco, il cerchio si chiude. Cosa salta fuoriAutobus prende fuoco: tutti in salvo ma tanta paura, il mezzo ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 18:10Amadeus: il genio della musica suscita invidia e ammirazione nel ...Tom Blyth consacra la co-star nella rom-com Netflix: "È la nuova Meg ...Uomini e Donne, Sara Gaudenzi fa il colpaccio: abbandona Flavio e ...Le pagine della nostra vita: M. Night Shyamalan fu contattato prima ...Roma, Wesley torna in gruppo: individuale per BaileyManovra 2026: Taglio Irpef, Pensioni, Tasse e Prima Casa, Cosa Cambia ...Manovra 2026, Incentivi Automatici per le PMI, il Modello ZES Unica e ...Smartwatch uomo 2025: i migliori modelli in Italia a confronto.Quanto guadagna Kim Min-jae al Bayern MonacoPomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntataBarbara d’Urso divide Ballando con le Stelle: scintille e accuse ...Dieta, routine e tecniche sulla respirazione: i segreti di ...Salicornia: dai benefici agli usi, tutto sull’asparago di mare che ...Gattuso annuncia: «Esposito partirà dalla panchina, ci sarà spazio. ...Italia Israele formazioni ufficialiRoma, Bailey si allena a parte. E all’appello di Gasperini manca ...Ronchis capitale del ciclismo paralimpico, una due giorni di grande ...Una domenica di festa per dire grazie ai volontari di Pasteggiando e ...Controllo notturno in via Emilia Ovest: 27enne trovato con dosi di ...Quello che mi piace: Daniele MazzoleniSaliamo tuttiValentina Picello è "Anna Cappelli" al teatro Franco ParentiWalking day 2025Walk & talk: conferenza in camminoGrand prix innovation 2025Lion's padel: open day 19 ottobreJesse Perret: DiurnalEuroclub: dj set al Circolo MagnoliaLa galleria Didart di Milano presenta la mostra i colori della vitaEzio Liberatore lancia “Quinto atto” e inaugura il suo nuovo percorso ...Il cantiere Aca di corso Vittorio avanza: corsia unica tra via Genova ...Castagnata alla Big Bench di Rossiglione, tra panorami e colori ...Tradizionale Castagnata degli Alpini a Torriglia con vin brulé, ...Ponte Morandi: la procura chiede quasi 400 anni per i 57 imputatiSeconda edizione di “Beer & Spirits” a Lavagna: birra artigianale ...58° Premio Paganini: edizione ricca di novità per uno dei più ...Caos rifiuti, entro la prossima settimana una commissione consiliare ...Biodanza a Castello D’AlbertisPluripregiudicato beccato a Frosinone: doveva essere a centinaia di ...Rsa di lusso nel convento di Santo Spirito? I frati agostiniani ...Nsg Group di San Salvo celebra la 15ª edizione del Safety day [FOTO]Carabinieri trasportano un rene con la supercar: da Varese ad Ancona ...Fermati i "rider" dello spaccio, in sella alle e-bike per consegnare ...Sanità, il governo promette assunzioni ma medici e infermieri non ...Controllore Cotral e consigliere di Fratelli d’Italia pestato a ...Francesco Chiofalo in ospedale dopo un incidente: “Ricoverato dal 13 ...Come dobbiamo interpretare il risultato delle elezioni regionali in ...Il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta dai ...Gaza city, "maxi incendi dolosi appiccati dalle Idf dopo il cessate ...Il branco lo aspetta fuori dalla scuola e lo accoltella al fianco: ...Milan, riecco il campionato: quanto torna Jashari? San Siro, parla ...Sci alpino, com’è la neve a Soelden? Le condizioni della pista per i ...LIVE Italia-Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: ...Quasi un milione di alunni stranieri nelle scuole italiane: i nuovi ...Scuola e impresa insieme, Valditara: “Così diamo futuro e lavoro alle ...La memoria cancellata dalla tecnica: come il XXI secolo ha ribaltato ...Arriva il ciclone dalle Baleari, rischio nubifragi: in quali regioni ...Piattaforma nucleare sostenibile: costruire la fiducia socialeAgricoltura, l’allarme di Assofertilizzanti: vietare l’uso dell’urea ...Bologna, ruba detersivo per 300 euro poi spruzza lo spray al ...Simonetta Serafini (Gruppo Fs): “Ogni anno investiti 22 milioni di ...Sanità in Campania, Cirielli: “Degna di un film dell’orrore”Il merito principale per il cessate il fuoco a Gaza è dell'Idf e di ...Paparesta: «Calciatori in sala Var? Idea complessa, ma non da ...È ufficiale: Brugnoni alla Direzione Cinema e Audiovisivo. Si muoverà ...“‘Ndrangheta e politica, 200 storie di una patologia italiana”, ...Adsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della ...Letizia di Spagna, Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia: tre modi ...“Stanchi di nasconderci”. I due conduttori allo scoperto: sono una ...Roma Eterea: la Capitale celebra i nuovi talenti della modaAscolti TV 14 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serataDi Gregorio e Provedel in campo per la Lega del Filo d'Oro a sostegno ...Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconereCalciomercato Juve: si prospetta un clamoroso ritorno a Torino per ...“Juve giocatori presi non malvagi per puntare all’Europa League”, la ...Anche Francesca Albanese può toppare: l’importante è riconoscerloL’uomo, la bestia e la virtù, in prima nazionale la commedia di ...Carcere Livorno, ecco 14 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Il ...Street art: online il nuovo bando Piacenza 2030, una sezione speciale ...Caso Centro Nuoto, il sindaco fa il punto: "Quote non pagate, ecco ...Contratto integrativo per 4.500 lavoratori del mondo sanitario, c'è ...Il sindaco Gozzoli ha incontrato il nuovo direttore regionale ...Regolamento per i locali in aree tutelate di Bari: in 4 mesi respinte ...Verso Reggiana-Bari, l'ex Meroni: "Partita speciale, ma vogliamo i ...Piogge e temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla della ...Anche i lavoratori bocciano il Green dealGiani bis al via: “Convocazione Consiglio regionale in tempi brevi. ...La lettera di Sabrina Colle dopo le parole di Evelina Sgarbi: ...Ricevi una telefonata muta? Se non riattacchi entro tre secondi, ...Screening genomico neonatale, Puglia prima al mondo: “Servizio ...Food: Canzoniero (H&GRF), “Dieta mediterranea diventa algoritmo”

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
La memoria cancellata dalla tecnica: come il XXI secolo ha ribaltato il senso della storia secondo Umberto Galimberti

La memoria cancellata dalla tecnica: come il XXI secolo ha ribaltato il senso della storia secondo Umberto Galimberti

Il filosofo Umberto Galimberti traccia, sulle colonne di Repubblica, la parabola discendente del No... ► orizzontescuola.it

La vera truffa dietro alle chiamate mute: bastano pochi secondi per rubare la voce di chiunque

La vera truffa dietro alle chiamate mute: bastano pochi secondi per rubare la voce di chiunque

Dalle chiamate silenziose alla clonazione vocale, l’intelligenza artificiale apre una nuova frontie... ► fanpage.it

“Chi é Maurizio”: Garlasco, il cerchio si chiude. Cosa salta fuori

“Chi é Maurizio”: Garlasco, il cerchio si chiude. Cosa salta fuori

Il caso Garlasco torna al centro della cronaca giudiziaria italiana dopo anni di silenzio e archivi... ► tvzap.it

Il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta dai commercianti dopo il blitz dei vigili

Il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta dai commercianti dopo il blitz dei vigili

La protesta dei commercianti di Largo Maradona dopo il blitz dei vigili: "Noi rispettiamo le regole... ► fanpage.it

Il sindaco Gozzoli ha incontrato il nuovo direttore regionale marittimo Maurizio Tattoli

Il sindaco Gozzoli ha incontrato il nuovo direttore regionale marittimo Maurizio Tattoli

Questa mattina il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha ricevuto in municipio la visita istituzi... ► cesenatoday.it

Carcere Livorno, ecco 14 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Il sindacato: "Bene, ma restano i troppi problemi strutturali"

Carcere Livorno, ecco 14 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Il sindacato: "Bene, ma restano i troppi problemi strutturali"

Al carcere di Livorno hanno iniziato a prestare servizio 14 nuovi agenti della polizia penitenziar... ► livornotoday.it

Ronchis capitale del ciclismo paralimpico, una due giorni di grande valore sportivo e sociale

Ronchis capitale del ciclismo paralimpico, una due giorni di grande valore sportivo e sociale

Il Friuli Venezia Giulia sarà, nel weekend del 18 e 19 ottobre, la capitale del ciclismo paralimpi... ► udinetoday.it

La Serie A torna in campo con “Spazio ai Sogni” per la Lega del Filo d’Oro

La Serie A torna in campo con “Spazio ai Sogni” per la Lega del Filo d’Oro

Nel prossimo fine settimana sui campi di Serie A verrà promossa la Campagna sociale “Spazio ai sogni... ► video.gazzetta.it

Ezio Liberatore lancia “Quinto atto” e inaugura il suo nuovo percorso artistico

Ezio Liberatore lancia “Quinto atto” e inaugura il suo nuovo percorso artistico

“Quinto atto” è il nuovo brano del pescarese Ezio Liberatore, lanciato recentemente sulle principa... ► ilpescara.it

Muro di fontana crollato, blackout della corrente elettrica e tombini saltati: terremoto e violento temporale tengono in ansia i sindaci

Muro di fontana crollato, blackout della corrente elettrica e tombini saltati: terremoto e violento temporale tengono in ansia i sindaci

Qualcuno ha sentito vibrare i vetri delle finestre. Pensando fosse stato un tuono, s'è subito affr... ► agrigentonotizie.it

Verso Reggiana Bari, l

Verso Reggiana Bari, l'ex Meroni: "Partita speciale, ma vogliamo i tre punti"

Andrea Meroni, difensore arrivato a Bari in estate dalla Reggiana nello scambio con Tripaldelli, è... ► baritoday.it

Piattaforma nucleare sostenibile: costruire la fiducia sociale

Piattaforma nucleare sostenibile: costruire la fiducia sociale

Roma, 14 ott. (askanews) - Con l'approvazione in Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge d... ► quotidiano.net

È ufficiale: Brugnoni alla Direzione Cinema e Audiovisivo. Si muoverà su un campo minato

È ufficiale: Brugnoni alla Direzione Cinema e Audiovisivo. Si muoverà su un campo minato

Lunedì 13 ottobre, a distanza di due mesi dalla notizia che il Fatto Quotidiano ha anticipato in es... ► ilfattoquotidiano.it

Ricevi una telefonata muta? Se non riattacchi entro tre secondi, rischi grosso!

Ricevi una telefonata muta? Se non riattacchi entro tre secondi, rischi grosso!

La nuova frontiera delle truffe telefoniche: quando si riceve una telefonata da un numero sconosciu... ► cityrumors.it

Screening genomico neonatale, Puglia prima al mondo: “Servizio gratuito”

Screening genomico neonatale, Puglia prima al mondo: “Servizio gratuito”

Screening genomico neonatale gratuito per tutti i neonati: la Puglia segna un primato mondiale nell... ► ildifforme.it

Tradizionale Castagnata degli Alpini a Torriglia con vin brulé, focaccette e musica dal vivo

Tradizionale Castagnata degli Alpini a Torriglia con vin brulé, focaccette e musica dal vivo

Torriglia celebra ancora una volta l'autunno con la tradizionale Castagnata a cura del Gruppo Alpi... ► genovatoday.it

Anche i lavoratori bocciano il Green deal

Anche i lavoratori bocciano il Green deal

Nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2,2 milioni di figure professionali con u... ► laverita.info

La galleria Didart di Milano presenta la mostra i colori della vita

La galleria Didart di Milano presenta la mostra i colori della vita

Immagine di copertina - Mariuccia Roccotelli, Profili di donnaDal 20 ottobre al 9 novembre 2025, l... ► milanotoday.it

Milan, riecco il campionato: quando torna Jashari? San Siro, parla Foster!

Milan, riecco il campionato: quando torna Jashari? San Siro, parla Foster!

Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, martedì 14 ottobre 2025: tra campiona... ► pianetamilan.it

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

di Redazione JuventusNews24Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le inform... ► juventusnews24.com

Autobus prende fuoco: tutti in salvo ma tanta paura, il mezzo distrutto dalle fiamme

Autobus prende fuoco: tutti in salvo ma tanta paura, il mezzo distrutto dalle fiamme

Crespina Lorenzana (Pisa), 14 ottobre 2025 – L’autista ha avuto soltanto il tempo di scendere dal m... ► lanazione.it

Ascolti TV 14 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 14 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 14 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di... ► atomheartmagazine.co

Hernandez sbalzato fuori dall’auto fa un volo impressionante: come sta dopo lo spaventoso incidente

Hernandez sbalzato fuori dall’auto fa un volo impressionante: come sta dopo lo spaventoso incidente

Terribile incidente nel Campionato Fiat Formula 600 in Cile: il pilota Victor Hernandez sbalzato fu... ► fanpage.it

Rsa di lusso nel convento di Santo Spirito? I frati agostiniani rilanciano con un centro di formazione per i giovani

Rsa di lusso nel convento di Santo Spirito? I frati agostiniani rilanciano con un centro di formazione per i giovani

Promuovere una formazione che prepari alla vita sociale e politica, valorizzando il desiderio di r... ► firenzetoday.it

Una domenica di festa per dire grazie ai volontari di Pasteggiando e Magnafinal

Una domenica di festa per dire grazie ai volontari di Pasteggiando e Magnafinal

Una domenica a tavola per ringraziare i tantissimi volontari che hanno lavorato per la buona riusc... ► modenatoday.it

Seconda edizione di “Beer & Spirits” a Lavagna: birra artigianale e liquori con musica e street food

Seconda edizione di “Beer & Spirits” a Lavagna: birra artigianale e liquori con musica e street food

In piazza Marconi a Lavagna è tutto pronto per la seconda edizione di “Beer & Spirits”, l'even... ► genovatoday.it

Food: Canzoniero (H&GRF), “Dieta mediterranea diventa algoritmo”

Food: Canzoniero (H&GRF), “Dieta mediterranea diventa algoritmo”

“La dieta mediterranea è una bussola semplice e fattibile che vorremmo trasformare in un algoritmo ... ► ildifforme.it

ITALO: OBIETTIVO RIDURRE LE EMISSIONI NEI PROSSIMI 5 10 ANNI

ITALO: OBIETTIVO RIDURRE LE EMISSIONI NEI PROSSIMI 5 10 ANNI

Italo presente all’evento “It’s all ENERGY EFFICIENCY” di Milano, appuntamento di riferimento per gl... ► liberoquotidiano.it

Grand prix innovation 2025

Grand prix innovation 2025

Torna il Grand Prix Innovation: un ponte strategico tra l’innovazione italiana e francese, per con... ► milanotoday.it

"Bestemmie su TikTok: esposto all

"Bestemmie su TikTok: esposto all'Agcom per rimuoverle"

“Desolante vedere che sui social circolino contenuti che banalizzano o addirittura trasformano in ... ► parmatoday.it

Pluripregiudicato beccato a Frosinone: doveva essere a centinaia di km di distanza

Pluripregiudicato beccato a Frosinone: doveva essere a centinaia di km di distanza

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore di Frosinone ... ► frosinonetoday.it

Regolamento per i locali in aree tutelate di Bari: in 4 mesi respinte 19 richieste di nuove aperture

Regolamento per i locali in aree tutelate di Bari: in 4 mesi respinte 19 richieste di nuove aperture

Dall’entrata in vigore del documento strategico, in quattro mesi, il settore Attività produttive h... ► baritoday.it

Nsg Group di San Salvo celebra la 15ª edizione del Safety day [FOTO]

Nsg Group di San Salvo celebra la 15ª edizione del Safety day [FOTO]

Lo stabilimento NSG Group di San Salvo ha celebrato la 15ª edizione del Safety day. Dipendenti, st... ► chietitoday.it

Ostaggi morti, Hamas viola i patti e restituisce 4 corpi su 28. Israele reagisce: Rafah chiusa finché non torneranno tutte le salme

Ostaggi morti, Hamas viola i patti e restituisce 4 corpi su 28. Israele reagisce: Rafah chiusa finché non torneranno tutte le salme

Scoppiata la pace, ecco arrivare le prime incrinature sull’accordo che, come previsto purtroppo, v... ► secoloditalia.it

Rimodulazione Sky Multiscreen dal 1° dicembre 2025, tutte le novità e le opzioni per i clienti

Rimodulazione Sky Multiscreen dal 1° dicembre 2025, tutte le novità e le opzioni per i clienti

A partire dal 1° dicembre 2025 il costo del servizio Sky Multiscreen subirà un aumento di 5,10 euro ... ► digital-news.it

«Cara, è la “megera” che scrive». Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, rompe il silenzio: la lettera in tv

«Cara, è la “megera” che scrive». Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, rompe il silenzio: la lettera in tv

«Cara Patrizia, è la ‘megera’ che scrive. La perfida sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi, la ... ► open.online

Kate Middleton tra i vigili del fuoco, cappotto spiegazzato e pacche sulle spalle

Kate Middleton tra i vigili del fuoco, cappotto spiegazzato e pacche sulle spalle

Kate Middleton e William hanno fatto un viaggio a sorpresa in Irlanda del Nord. La coppia si è ferm... ► dilei.it

Adsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare

Adsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare

Civitavecchia, 14 ott. (Adnkronos) - Al fine di portare a completamento l'assetto istituzionale del... ► iltempo.it

Jolanda Renga e la minaccia di pubblicare sue foto intime: «Se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini ti rovinerò la vita» – Il video

Jolanda Renga e la minaccia di pubblicare sue foto intime: «Se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini ti rovinerò la vita» – Il video

Jolanda Renga, la figlia 21enne di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha raccontato sui social di ... ► open.online

Tom Blyth consacra la co star nella rom com Netflix: "È la nuova Meg Ryan"

Tom Blyth consacra la co star nella rom com Netflix: "È la nuova Meg Ryan"

La star del prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, ha elogiato la sua col... ► movieplayer.it

Gaza city, "maxi incendi dolosi appiccati dalle Idf dopo il cessate il fuoco, soldati:

Gaza city, "maxi incendi dolosi appiccati dalle Idf dopo il cessate il fuoco, soldati: 'Bruciamo il cibo così che non raggiunga gli abitanti, torneremo, tr**e'" VIDEO

Diversi soldati israeliani avrebbero documentato le loro azioni online, condividendo foto delle fi... ► ilgiornaleditalia.it

Come dobbiamo interpretare il risultato delle elezioni regionali in Toscana

Come dobbiamo interpretare il risultato delle elezioni regionali in Toscana

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sull... ► fanpage.it

Papa a Mattarella: forte legame tra Sede Pietro e popolo italiano

Papa a Mattarella: forte legame tra Sede Pietro e popolo italiano

Roma, 14 ott. (askanews) - "Come Vescovo di Roma e Primate d'Italia, per me è significativo rinnovar... ► quotidiano.net

LIVE Italia Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della sfida

LIVE Italia Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 1... ► oasport.it

Amadeus: il genio della musica suscita invidia e ammirazione nel teaser della serie Sky

Amadeus: il genio della musica suscita invidia e ammirazione nel teaser della serie Sky

Arriverà a dicembre, sugli schermi di Sky e in streaming su NOW, la nuova serie con star Will Sharpe... ► movieplayer.it

Quello che mi piace: Daniele Mazzoleni

Quello che mi piace: Daniele Mazzoleni

“Quello che mi piace” – Daniele MazzoleniA cura di Federico CaloiSpazio Quattrocento – Opificio 31... ► milanotoday.it

Saliamo tutti

Saliamo tutti

Venerdì 10 ottobre Casa Testori riapre le sue porte al pubblico dopo la pausa estiva mentre proseg... ► milanotoday.it

Papa Leone incontra Mattarella: "Rapporti improntati ad amicizia e collaborazione"

Papa Leone incontra Mattarella: "Rapporti improntati ad amicizia e collaborazione"

“Come Vescovo di Roma e Primate d’Italia, per me è significativo rinnovare, con questa visita, il f... ► lapresse.it

Castel d

Castel d'Azzano, i carabinieri feriti alla caserma Pastrengo

Alcuni dei carabinieri feriti nell’esplosione di martedì mattina in un casolare di Castel D’Azzano,... ► lapresse.it

Il branco lo aspetta fuori dalla scuola e lo accoltella al fianco: 15enne finisce in ospedale

Il branco lo aspetta fuori dalla scuola e lo accoltella al fianco: 15enne finisce in ospedale

Un ragazzo di 15 anni è finito all'ospedale dei Pellegrini a Napoli dopo essere stato più volte ac... ► today.it

Quanto guadagna Kim Min jae al Bayern Monaco

Quanto guadagna Kim Min jae al Bayern Monaco

2025-10-14 15:56:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore sudcorea... ► justcalcio.com

Roma, Bailey si allena a parte. E all’appello di Gasperini manca anche un terzino

Roma, Bailey si allena a parte. E all’appello di Gasperini manca anche un terzino

Il giamaicano dovrà ancora aspettare per mettersi a disposizione del tecnico mentre c’è un’altra as... ► calciomercato.it

Gaza, Tajani: “Tregua molto fragile. Lavorare per la pace giorno per giorno”

Gaza, Tajani: “Tregua molto fragile. Lavorare per la pace giorno per giorno”

“Come abbiamo sempre detto la tregua è molto fragile e bisogna lavorare giorno per giorno per costr... ► lapresse.it

Castagnata alla Big Bench di Rossiglione, tra panorami e colori d

Castagnata alla Big Bench di Rossiglione, tra panorami e colori d'autunno

Pro Loco Rossiglione e Comune di Rossiglione organizzano la Castagnata alla Big Bench di Rossiglio... ► genovatoday.it

Smartwatch uomo 2025: i migliori modelli in Italia a confronto.

Smartwatch uomo 2025: i migliori modelli in Italia a confronto.

I migliori smartwatch uomo Italia 2025: classifica e confronto dei top modelli per uomo. Qual è il ... ► mondou.it

Controllore Cotral e consigliere di Fratelli d’Italia pestato a calci e pugni da un passeggero senza biglietto

Controllore Cotral e consigliere di Fratelli d’Italia pestato a calci e pugni da un passeggero senza biglietto

Violenta aggressione su un bus Cotral della linea Fiuggi–Anagni: un passeggero ha picchiato il cont... ► fanpage.it

Palestra Juventus: Atalanta di fronte ad un bivio in vista della prossima estate. Le due strade della Dea dopo l’esplosione dell’esterno classe 2005

Palestra Juventus: Atalanta di fronte ad un bivio in vista della prossima estate. Le due strade della Dea dopo l’esplosione dell’esterno classe 2005

di Redazione JuventusNews24Palestra Juventus: Atalanta dinanzi ad un bivio per la prossima estate. C... ► juventusnews24.com

Maratona di Venezia: l’edizione a 300 anni dalla nascita di Casanova

Maratona di Venezia: l’edizione a 300 anni dalla nascita di Casanova

Numeri da record e rinnovate suggestioni culturali della 39ª edizione in programma per il 26 ottobre... ► gazzetta.it

Simonetta Serafini (Gruppo Fs): “Ogni anno investiti 22 milioni di euro nella formazione aziendale”

Simonetta Serafini (Gruppo Fs): “Ogni anno investiti 22 milioni di euro nella formazione aziendale”

Ogni anno, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane organizza circa 900mila giornate di formazione, ... ► tpi.it

Scuola e impresa insieme, Valditara: “Così diamo futuro e lavoro alle nuove generazioni”

Scuola e impresa insieme, Valditara: “Così diamo futuro e lavoro alle nuove generazioni”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso pieno apprezzamento per il ... ► orizzontescuola.it

Roma, Wesley torna in gruppo: individuale per Bailey

Roma, Wesley torna in gruppo: individuale per Bailey

Dopo i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini, la Roma è tornata ad allenarsi questa... ► sololaroma.it

Koné Inter, spunta il retroscena di mercato con la Roma: ecco perché era il grande obiettivo

Koné Inter, spunta il retroscena di mercato con la Roma: ecco perché era il grande obiettivo

di Redazione Inter News 24Koné Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese della Roma ch... ► internews24.com