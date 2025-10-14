Mkhitaryan svela | L’Inter sarà la mia ultima squadra Le differenze tra Chivu e Inzaghi | VIDEO CMIT
Le parole dell’armeno a margine della presentazione della sua biografia Henrikh Mkhitaryan è intervenuto a margine del suo libro ‘Una vita sempre al centro’ alla Mondadori del Duomo di Milano, toccando vari argomenti: dal futuro in nerazzurro alla stagione della formazione di Chivu. Mkhitaryan svela: “L’Inter sarà la mia ultima squadra. Le differenze tra Chivu e Inzaghi” – Calciomercato.it BIOGRAFIA – “Con questo libro sto provando a dare un messaggio ai giovani, di non mollare per perseguire i propri obiettivi”. FUTURO – “Per il momento non sto mollando, sto lottando e farò il mio massimo fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
RETROSCENA CHOC! Mkhitaryan svela: nel 2019 Raiola mi chiese: "Preferisci Milan o Roma?". Il passaggio al Milan sfumò per l'arrivo di Tyson allo Shakhtar, indirizzando il suo destino alla Capitale.#Mkhitaryan #Milan #Roma #Raiola #Calciomercato - X Vai su X
Mkhitaryan svela la sua trattativa con il Milan Grande retroscena di mercato - facebook.com Vai su Facebook