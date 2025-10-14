Mkhitaryan si racconta | Volevo smettere al secondo allenamento Io volevo andare con mio padre e invece…

Inter News 24 Mkhitaryan racconta la sua vita tra calcio, famiglia e ricordi del padre: le parole del giocatore armeno sulla sua esperienza a Milano. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha presentato il suo nuovo libro La mia vita sempre al centro, soffermandosi sui momenti più significativi della sua vita e carriera. Il giocatore ha iniziato parlando della sua infanzia e della perdita del padre, che ha segnato profondamente le sue scelte: «Se volevo smettere al secondo allenamento? E’ vero, non so perché: quando ti portano agli allenamenti la mamma o il papà ti abitui. Io volevo andare con mio padre e invece non è stato possibile perché stava male». 🔗 Leggi su Internews24.com

