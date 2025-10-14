Mkhitaryan presenta il suo libro | La finale col PSG un incubo bisogna voltare pagina Vi racconto le nostre riunioni in spogliatoio

Inter News 24 . Le sue parole. In occasione della presentazione della sua autobiografia, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha svelato alcuni retroscena della sua esperienza in nerazzurro. Ha raccontato di come pensasse di chiudere la carriera alla Roma, ma di aver accettato la proposta del DS Piero Ausilio solo dopo un secondo contatto, successivo a un Inter-Roma. L’armeno ha poi ricordato il periodo di difficoltà in campionato nella stagione 202223, svelando il segreto delle riunioni tenute solo tra giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan presenta il suo libro: «La finale col PSG un incubo, bisogna voltare pagina. Vi racconto le nostre riunioni in spogliatoio»

