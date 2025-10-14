Mkhitaryan Inter l’armeno ha convinto anche Chivu | resta imprescindibile il motivo
Inter News 24 Mkhitaryan Inter, le ultime sul futuro del centrocampista armeno con Chivu nella nuova stagione. Tutti i dettagli in merito. Fino a un anno fa, Henrikh Mkhitaryan era un elemento irremovibile nella formazione di Simone Inzaghi, collezionando minuti a raffica e diventando uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro. Nella passata stagione, infatti, il centrocampista armeno è stato uno dei giocatori con più presenze, con un minutaggio che lo vedeva secondo solo a Yann Sommer. Tuttavia, la situazione è cambiata, e oggi il suo impiego sembra essere diminuito rispetto alla stagione precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com
