Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha voluto dire la sua in occasione della presentazione del suo libro. Intervistato da Sky Sport in occasione della presentazione del suo libro intitolato “La mia vita sempre al centro”, il centrocampista dell’ Inter, Henrikh Mkhitarayan, ha parlato così proiettandosi anche alla prossima sfida di campionato contro la Roma. SUL LIBRO – « In questo libro ho messo tante cose, della mia vita e del mio percorso da calciatore. Sono orgoglioso di aver avuto questa carriera. Capendo il percorso che ho fatto, sento ancor di più questo orgoglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan a Sky: «Roma Inter? Non sarà una partita scudetto. Vedremo se questa sarà la mia ultima stagione»

