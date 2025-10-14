Missione Ravenna si accendono i motori Bucchi vuole ritrovare un Arezzo brillante
di Andrea Lorentini L’ è pronto a varare la missione Ravenna. Questo pomeriggio gli amaranto si ritroveranno all’antistadio per iniziare ufficialmente la settimana che porterà allo scontro diretto di domenica prossima. Primo, vero, momento della verità del campionato. Una cosa è certa: al "Bruno Benelli" servirà un cavallino rampante nella sua versione migliore. In Romagna non c’è in palio, in caso di vittoria, soltanto il primato in solitaria, ma l’opportunità di sferrare un primo colpo significativo nel braccio di ferro con i giallorossi che continuano a viaggiare appaiati in testa al cavallino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
