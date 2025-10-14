Ha 80 anni ed è la miliardaria-ombra che più di tutti ha fatto pressione sul presidente Usa affinché si arrivasse a un accordo per liberare gli ostaggi. Miriam Adelson, ebrea americana, detta Miri, con il suo look da popstar, gli occhialini tondi e i capelli bianchi lunghi se ne è stata ad ascoltare attenta il discorso di Trump alla Knesset applaudendo in silenzio. Fino a che The Donald non l’ha stanata, chiamandola per nome, Miriam, chiedendole di alzarsi, esponendola alle telecamere ufficiali e alle tv di tutto il mondo. Lei, instancabile e con la faccia da ragazzina, che con le sue mega donazioni ha contribuito a spingere Trump per due volte verso la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Miriam Adelson, chi è la potente miliardaria amica di Trump che si è spesa per la liberazione degli ostaggi