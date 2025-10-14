Miriam Adelson chi è la miliardaria Usa citata da Trump per l' accordo di pace su Gaza

Grande sostenitrice e donatrice della campagna elettorale del presidente americano, l'ottantenne israelo-americana ha convinto il tycoon a fare del rilascio degli ostaggi una priorità. Ma non solo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Miriam Adelson, chi è la miliardaria Usa citata da Trump per l'accordo di pace su Gaza

Altre letture consigliate

Miriam Adelson, la miliardaria che ha convinto Trump a chiedere il rilascio degli ostaggi - X Vai su X

Miriam Adelson, la miliardaria con il look da popstar dietro l'accordo di pace per Gaza. Il patrimonio e il rapporto con Trump e Netanyahu - Con il suo look da popstar, gli occhialini tondi e i capelli bianchi lunghi se ne è stata ad ascoltare attenta il discorso di Trump alla Knesset applaudendo in silenzio. Si legge su ilmessaggero.it

Chi è Miriam Adelson, la miliardaria ebrea americana che c'è dietro l'accordo di pace - Con il suo look da popstar, gli occhialini tondi e i capelli bianchi lunghi se ne è stata ad ascoltare attenta il discorso di Trump alla Knesset applaudendo ... msn.com scrive

Miriam Adelson, la miliardaria Usa dietro l'accordo di pace - Con il suo look da popstar, gli occhialini tondi e i capelli bianchi lunghi se ne è stata ad ascoltare attenta il discorso di Trump alla Knesset applaudendo in silenzio. Si legge su ansa.it