Miriam Adelson chi è la miliardaria Usa citata da Trump per l' accordo di pace su Gaza

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande sostenitrice e donatrice della campagna elettorale del presidente americano, l'ottantenne israelo-americana ha convinto il tycoon a fare del rilascio degli ostaggi una priorità. Ma non solo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Miriam Adelson, chi è la miliardaria Usa citata da Trump per l'accordo di pace su Gaza

