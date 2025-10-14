Mio figlio non va d’accordo con i compagni di classe | i consigli per aiutarlo
Può capitare che un bambino o un adolescente fatichi a legare con i compagni di classe, sentendosi escluso o incompreso. In questi casi il ruolo del genitore è delicato: sostenere senza sostituirsi, ascoltare senza invadere. Con empatia, dialogo e fiducia, mamma e papà possono aiutare i figli a sviluppare sicurezza, autonomia e relazioni più serene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
VIDEO / Amna, arrivata da Gaza lo scorso giugno a Padova con il figlio ferito di 7 anni e la figlia di 6 anni, racconta come si è sentita quando ha saputo che si era giunti a un accordo per la pace in Palestina - facebook.com Vai su Facebook
Piero #DeLuca, figlio del presidente della #Campania Vincenzo De Luca, è il nuovo segretario del #PD in Campania. La nomina era parte di un accordo politico tra il PD, il #M5S e Vincenzo De Luca in vista delle elezioni regionali in Campania in programma i - X Vai su X
Agostinelli: "Quando scoprii mio figlio con la cocaina. Alla Lazio una volta i miei compagni caricarono le armi" - Andrea Agostinelli — 68 anni, ex centrocampista con 171 partite in serie A fra Lazio, Napoli, Pistoiese, Atalanta e Avellino — si racconta in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Come scrive calciomercato.com
Andrea Agostinelli: «Quando scoprii mio figlio con la cocaina mi disse: "Lo fanno tutti". Alla Lazio una volta in pullman i miei compagni caricarono le armi» - Ricordo la parrocchia Santo Ippolito, giocavo quattro ore al giorno ... Come scrive corriere.it
"Mio figlio in una stanza separato dai compagni" - La preside Camporesi: "Senza certificato dell’Ausl non possono rientrare" Rientro a scuola in ordine sparso dopo la quarantena in ... ilrestodelcarlino.it scrive