Minori soli tra droga e social la bomba sociale che Messina non vede

Marco (nome di fantasia) ha solo quattordici anni, da quest’anno non entra più a scuola. Passa le sue giornate chiuso in camera, iperconnesso, con lo smartphone come unica finestra sul mondo. A casa, i genitori litigano spesso, la madre si arrangia con lavori saltuari, il padre è assente da tempo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

