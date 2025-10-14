Minorenne fermato dai carabinieri con crack e materiale per lo spaccio | arrestato

I carabinieri della compagnaia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo crack.L’operazione è il risultato di una mirata attività di osservazione condotta nel quartiere Pigno, dove una pattuglia in abiti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

