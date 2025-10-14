Minorenne fermato dai carabinieri con crack e materiale per lo spaccio | arrestato

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnaia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo crack.L’operazione è il risultato di una mirata attività di osservazione condotta nel quartiere Pigno, dove una pattuglia in abiti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

minorenne fermato carabinieri crackArrestato un pusher minorenne, scovato con diversi grammi di crack e marijuana - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne, sulla base degli indizi raccolti da ... 98zero.com scrive

minorenne fermato carabinieri crackScappa dai carabinieri e getta le dosi di crack e cocaina: fermato e arrestato un ragazzo di 21 anni - Girava in bici per il centro di Foligno e, alla vista dei carabinieri, ha cercato di sbarazzarsi di diversi involucri di droga. Scrive corrieredellumbria.it

minorenne fermato carabinieri crackFermato con la famiglia in auto a Carini non apre la mano e scatta il controllo: cocaina nel mezzo e arresto - Arrestato a Carini un 44enne per detenzione e spaccio di droga: fermato dai Carabinieri con la famiglia in auto, sequestrate dosi e denaro. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Minorenne Fermato Carabinieri Crack