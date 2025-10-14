Minorenne accoltellato da coetanei all’uscita di scuola a Napoli
Tempo di lettura: < 1 minuto Un quindicenne è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei poco dopo l’uscita dalla scuola in via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli. Il ragazzino non è in pericolo di vita: ricoverato all ‘ospedale Pellegrini guarirà in 10 giorni. Secondo quanto raccolto finora, il minore sarebbe stato aggredito all’uscita di scuola. Durante la discussione, nata per motivi ancora da accertare, sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello. I carabinieri della compagnia Centro stanno indagando per ricostruire la vicenda L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
