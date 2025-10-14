Un errore di persona avrebbe portato alla nomina del Premio Nobel Giorgio Parisi alla presidenza della commissione del Ministero della Salute che si occupa di doping. A riferirlo è la Repubblica, secondo cui l’incarico sarebbe dovuto andare in realtà al medico dello sport Attilio Parisi, rettore dell’Università di Roma “Foro Italico”. Raggiunto dal quotidiano, Giorgio Parisi ha dichiarato di non essere stato informato della nomina, nonostante il suo nome compaia nero su bianco in un provvedimento ufficiale del ministero. “Evidentemente nessuno si è accertato che avessi accettato il nuovo ruolo”, ha commentato lo scienziato, premio Nobel per la Fisica nel 2021 e già noto per il suo impegno nella divulgazione scientifica e nelle campagne di sensibilizzazione, come quella sui vaccini durante la pandemia di Covid. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ministero della Salute: il Nobel Giorgio Parisi nominato per sbaglio alla presidenza della commissione antidoping