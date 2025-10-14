Negli ultimi anni, il minimalismo cosmetico è diventato una delle tendenze più forti nel mondo beauty. Dopo l’era delle routine complesse, con dieci step e scaffali pieni di prodotti, sempre più persone scelgono la semplicità. Non si tratta solo di ridurre il numero di cosmetici, ma di cambiare approccio: selezionare solo ciò che serve davvero alla pelle, rispettando i ritmi e le esigenze reali. Cos’è il minimalismo cosmetico e perchè piace così tanto. Il minimalismo cosmetico nasce da una doppia consapevolezza. Da un lato, quella ambientale: l’industria beauty è tra le più impattanti in termini di packaging e consumo di risorse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Minimalismo cosmetico: la nuova bellezza che punta all’essenziale