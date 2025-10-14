Tempo di lettura: < 1 minuto A Napoli, nel quartiere Soccavo, i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato in flagranza differita per il reato di maltrattamenti in famiglia un 30enne del posto. La madre ha denunciato ai carabinieri le violenze e le minacce subìte dal figlio da luglio ad oggi. L’ultimo episodio è avvenuto ieri quando il 30enne – tossicodipendente – l’ha minacciata di bruciarle l’abitazione. La donna ha immortalato la scena e le minacce con il proprio smartphone per poi correre dai carabinieri. Le indagini dei militari hanno permesso di rintracciare l’uomo che, perquisito, è stato trovato in possesso di un taglierino con lama a punta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minaccia di bruciare l’abitazione della madre, arrestato 30enne