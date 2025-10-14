Minacce online a Jolanda Renga | la coraggiosa denuncia pubblica
Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, è finita al centro di un grave episodio di cyberbullismo. La giovane, molto seguita sui social, ha ricevuto un messaggio anonimo con una richiesta di denaro in cambio del silenzio su presunte foto intime. Un ricatto che ha inevitabilmente scosso lei e la sua famiglia, spingendola a reagire con coraggio e trasparenza. L’episodio, che ha avuto grande eco anche sul web, ha mostrato la determinazione della ventunenne nel voler affrontare apertamente la questione, scegliendo di parlarne pubblicamente per sensibilizzare i suoi coetanei e invitare alla denuncia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
