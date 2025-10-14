Minacce ai giornalisti Saviano e Capacchione i giudici | Cronisti indicati come nemici

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Il 14 luglio scorso, la Prima sezione ha stabilito un anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e un anno e due mesi per l'avvocato Michele. 🔗 Leggi su Today.it

