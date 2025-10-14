Minacce ai giornalisti Saviano e Capacchione i giudici | Cronisti indicati come nemici
La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Il 14 luglio scorso, la Prima sezione ha stabilito un anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e un anno e due mesi per l'avvocato Michele. 🔗 Leggi su Today.it
Camorra, minacce a Saviano e Capacchione: "Proclama per indicare cronisti 'nemici'" - Le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma delle condanne per il boss dei Casalesi Bidognetti e per l'avvocato Santonastaso ... Segnala adnkronos.com
Minacce a Saviano, giudici 'cronisti indicati come nemici' - "Denigrazione dei cronisti sgraditi" indicati come "'nemici' dichiarati, cosicché fosse chiaro per il futuro quale comportamento gli stessi avrebbero dovuto adottare". Da ansa.it