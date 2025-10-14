milwaukee ingaggiano per la prima volta in nba tre fratelli el pais

I Milwaukee Bucks per la prima volta riuniranno tre fratelli nella Nba, anche se il fatto che arrivino a condividere il campo è ancora un’incognita. La firma di Alex Antetokoumpo riunirà nella franchigia del Wisconsin il più giovane della saga familiare, di 24 anni. Con lui il due volte Mvp della lega, Giannis Antetokounmpo (30), e il maggiore della famiglia, Thanasis (33), entrambi campioni della lega statunitense nel 2021. Lo scrive El Pais Il piccolo Antetokounmpo si deve giocare un posto in rosa. “Trattandosi di un contratto duale (two-way), resta da vedere se il piccolo Antetokounmpo farà parte della rosa della prima squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

