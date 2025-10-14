"Sono passati trentanove mesi da quando fisicamente non è più con noi, ma per noi Giacomo è sempre presente. È presente in ogni bracciata, in ogni sorriso, in ogni progetto che portiamo avanti nel suo nome, seguendo i suoi valori profondi e le sue passioni: lo sport e lo studio". Gennaro Di Napoli e Cristina Monzali, genitori di Giacomo Di Napoli, si sono così espressi a margine della quinta edizione della " Maratonina di nuoto Giacomo Di Napoli " che si è svolta domenica 12 ottobre alla piscina di Montale. Tanti i nuotatori e le nuotatrici (anche ex-agonisti) che sono scesi in vasca dalle 9 alle 17 per nuotare e onorare la memoria del ventenne di Agliana, tragicamente scomparso nel luglio di tre anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mille vasche per Giak. La maratonina in acqua