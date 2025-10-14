Mille firme per Villa Giaquinto Subito i lavori di rigenerazione urbana
Una mobilitazione senza precedenti quella che in poche settimane ha coinvolto la comunità di Villa Giaquinto, storico parco cittadino di Caserta, con oltre mille firme raccolte per chiedere al Comune l’avvio immediato dei lavori di rigenerazione urbana finanziati con i fondi del Pnrr.Villa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
