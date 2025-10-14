Milinkovic Savic Juve il sogno non tramonta | la concorrenza non manca ma la volontà del giocatore può essere decisiva Cosa filtra sull’interesse dei bianconeri

Milinkovic Savic Juve, il sogno per arrivare al centrocampista non tramonta: tutti gli aggiornamenti. Un’idea mai tramontata, un sogno che torna prepotentemente di moda. Il calciomercato Juve si riaccende sulla pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista serbo, oggi all’Al-Hilal, è di nuovo nel mirino dei bianconeri, che vedono in lui il profilo ideale per rinforzare la mediana di Igor Tudor. Dopo due anni in Arabia Saudita, il contratto del “Sergente”, oggi 30enne, è in scadenza, e le grandi manovre per il suo futuro sono già iniziate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milinkovic Savic Juve, il sogno non tramonta: la concorrenza non manca ma la volontà del giocatore può essere decisiva. Cosa filtra sull’interesse dei bianconeri

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milinkovic-Savic, tutti pazzi per lui: per l'ex Lazio offerte da record. E la Juve... - facebook.com Vai su Facebook

#MilinkovicSavic, tutti pazzi per lui: per l'ex #Lazio offerte da record. E la #Juve... Vai su X

Milinkovic Savic Juve si può fare! È il sogno per gennaio ma servirà un grande sacrificio economico: le cifre e quel dettaglio che lo allontana dall’Arabia - Milinkovic Savic Juve si può fare: gli aggiornamenti sul possibile colpo dei bianconeri a centrocampo. Scrive juventusnews24.com

Juventus, sogno Milinkovic-Savic e incubo Bremer: ginocchio ko, quanto sta fuori - Yildiz: pronta una proposta di rinnovo per allontanare le sirene straniere ... Riporta affaritaliani.it

Milinkovic-Savic Juve, il sogno di gennaio! L’affare è possibile ma solo con un sacrificio enorme. Le cifre e il retroscena - E c’è un indizio che lo spinge lontano dall’Arabia Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha già tracciato le linee guid ... Segnala calcionews24.com