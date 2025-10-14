Milano | valori di smog troppo elevati Scatta lo stop alle auto più inquinanti in alcune province della Lombardia

Oltre al capoluogo lombardo sono interessate le province di Bergamo, Cremona, Lodi, Monza e Pavia. Stop ai veicoli fino a Euro 1 benzina e fino a Euro 4 diesel compresi, nei comuni con più di 30mila abitanti, dalle 7:30 alle 19:30 dal lunedì alla domenica. Previste ulteriori rilevazioni per monitorare la situazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano: valori di smog troppo elevati. Scatta lo stop alle auto più inquinanti in alcune province della Lombardia

