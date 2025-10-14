Milano ritrova Escher | geometrie luce e meraviglia al Mudec
A dieci anni dall’ultima volta, l’universo di M.C. Escher torna a Milano al Mudec – Museo delle Culture. Una grande mostra intreccia arte, matematica e percezione, con la regia luminosa di Francesco Murano, trasformando l’esperienza in un viaggio di sguardo e pensiero che invita a vedere e a capire, più che semplicemente a osservare. Escher . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Aspettando Focus Live 2025: l'universo di M.C. Escher tra arte e matematica - Museo delle Culture di Milano: l'11 ottobre vi accompagneremo in una visita a porte chiuse della mostra "M.
Le geometrie infinite di Escher in mostra a Milano - Si apre a Milano 'Escher tra arte e scienza', 90 opere tra incisioni e litografie, dagli anni della formazione ai luoghi dell'Italia che ispirarono l
Tra Arte e Scienza, le geometrie di Escher a Milano