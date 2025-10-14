A dieci anni dall’ultima volta, l’universo di M.C. Escher torna a Milano al Mudec – Museo delle Culture. Una grande mostra intreccia arte, matematica e percezione, con la regia luminosa di Francesco Murano, trasformando l’esperienza in un viaggio di sguardo e pensiero che invita a vedere e a capire, più che semplicemente a osservare. Escher . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Milano ritrova Escher: geometrie, luce e meraviglia al Mudec