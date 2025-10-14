Milano resta gemellata a Tel Aviv e rinvia il patto di amicizia con Gaza Scontri in piazza Verdi delusi e Pd diviso
I mille, forse duemila in attesa, in piazza Scala, l'avevano promesso: o si interrompe il gemellaggio con Tel Aviv o si blocca Palazzo Marino. Quando, alle sei e venti di lunedì 13 ottobre, si è saputo che i “no” avevano appena prevalso sui “sì” al punto specifico dell'ordine del giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi mi resta da chiamare per i due concerti di Milano e Roma? Vabbè, ci penso dopo… Prima mi aspettano due concerti importanti: Brescia – “La Sera dei Miracoli” Teatro Renato Borsoni ? Questa sera – dalle 20:30 Toritto (BA) – Sagra dei Sapori To - facebook.com Vai su Facebook
Milano resta gemellata con Tel Aviv: scontri e cariche davanti a Palazzo Marino. Il corteo spontaneo è arrivato in piazzale Loreto - Appresa la bocciatura dell’ordine del giorno dei Verdi, i manifestanti Pro Pal tentano di sfondare il cordone delle forze dell’ordine ed entrare in Comune: respinti. Secondo msn.com
Resta il gemellaggio con Tel Aviv, scontri a Milano - Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l'Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. Riporta ansa.it
Bocciato lo stop al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, caos in Aula e scontri davanti a Palazzo Marino - Momenti di tensione a Milano, per il mancato stop al gemellaggio con Tel Aviv: sospesa la seduta in Consiglio comunale, scontri in strada ... Scrive virgilio.it