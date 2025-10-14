Milano resta gemellata a Tel Aviv e rinvia il patto di amicizia con Gaza Scontri in piazza Verdi delusi e Pd diviso

I mille, forse duemila in attesa, in piazza Scala, l'avevano promesso: o si interrompe il gemellaggio con Tel Aviv o si blocca Palazzo Marino. Quando, alle sei e venti di lunedì 13 ottobre, si è saputo che i “no” avevano appena prevalso sui “sì” al punto specifico dell'ordine del giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it