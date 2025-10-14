Milano resta attrattiva nonostante le inchieste su 150 cantieri

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 13 ott. (askanews) - Il mercato immobiliare milanese vive un paradosso senza precedenti: mentre 150 cantieri rimangono bloccati dalle inchieste della Procura su presunte irregolarità nei titoli edilizi, il crowdfunding immobiliare registra una crescita esplosiva del 40%, raccogliendo 27,86 milioni di euro nel primo semestre del 2025. Una contraddizione che evidenzia come gli investitori continuino a credere nel potenziale della città meneghina, nonostante le difficoltà burocratiche che hanno paralizzato il settore delle nuove costruzioni. La crisi ha origine dall'utilizzo improprio delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al posto dei più complessi Permessi di Costruire per progetti edilizi di grande portata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

milano resta attrattiva nonostante le inchieste su 150 cantieri

© Quotidiano.net - Milano resta attrattiva nonostante le inchieste su 150 cantieri

Contenuti che potrebbero interessarti

milano resta attrattiva nonostanteMilano resta attrattiva nonostante le inchieste su 150 cantieri - La situazione milanese si è aggravata a luglio 2025, quando le inchieste hanno coinvolto figure di spicco del settore, incluso il sindaco, paralizzando progetti prestigiosi come quelli legati a San ... Riporta libero.it

"Miracolo Milano" resta a... Milano. Lo strano rifiuto della festa di Roma - E non per vezzo profetico, ma perché conosco il teatrino romano meglio di quanto essi conoscano il tram di Milano. Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Resta Attrattiva Nonostante