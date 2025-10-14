Milano paura al museo del Novecento | scatta l’allarme per una fuga di gas dai sotterranei | Foto
Fuga di gas al museo del Novecento di Milano. Nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nel palazzo del museo nella centralissima piazza Duomo per una fuoriuscita di gas da uno dei condizionatori posti nei sotterranei. L’allarme è però rientrato in poco tempo e n essuna persona è rimasta coinvolta. ‹ › 1 4 Milano vigili del fuoco (4). ‹ › 2 4 Milano vigili del fuoco (3). ‹ › 3 4 Milano vigili del fuoco (2). ‹ › 4 4 Milano vigili del fuoco (1). La fuga di gas si è verificata nel primo pomeriggio, poco dopo le 14.30. Dal piano -2 del museo ha cominciato a sprigionarsi del fumo attivando quasi immediatamente i sensori di allarme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
