Milano no del Consiglio comunale a stop gemellaggio con Tel Aviv | 9 favorevoli e 21 contrari; scontri dentro e fuori Palazzo Marino - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori da Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, i manifestanti riuniti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne a protezione dell’edificio, urlando “vergogna”. I poliziotti, dopo alcuni minuti di concitazione, li hanno respinti con l’uso dei manganelli Tension. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, no del Consiglio comunale a stop gemellaggio con Tel Aviv: 9 favorevoli e 21 contrari; scontri dentro e fuori Palazzo Marino - VIDEO

