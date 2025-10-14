Milano no del Consiglio comunale a stop gemellaggio con Tel Aviv | 9 favorevoli e 21 contrari; scontri dentro e fuori Palazzo Marino - VIDEO
Fuori da Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, i manifestanti riuniti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne a protezione dell’edificio, urlando “vergogna”. I poliziotti, dopo alcuni minuti di concitazione, li hanno respinti con l’uso dei manganelli Tension. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Milano: il Consiglio comunale boccia sospensione gemellaggio con Tel Aviv, proteste in aula - Seduta sospesa dopo il no all'ordine del giorno che era stato proposto dai Verdi. Da rainews.it
Tafferugli a Milano davanti a Palazzo Marino dopo il no del Consiglio Comunale allo stop del gemellaggio con Tel Aviv - MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio comunale di Milano ha respinto la richiesta di sospendere i rapporti con lo Stato di Israele e il gemellaggio con la ... Riporta ilnordestquotidiano.it
Il Pd fa dietrofront e Milano non sospende il gemellaggio con Tel Aviv, Monguzzi: “Forti pressioni di Sala” - Il Consiglio comunale di Milano nella seduta del 13 ottobre ha deciso di bocciare la sospensione del gemellaggio della città con Tel Aviv ... Lo riporta fanpage.it