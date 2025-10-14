Milano Napoli e Salerno unite da una maxi truffa agli anziani | 15 indagati base in un villaggio turistico
Quindici persone indagate per truffe agli anziani tra Milano, Napoli e Salerno: sequestrati cellulari, tablet, denaro e gioielli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
