Milano Napoli e Salerno unite da una maxi truffa agli anziani | 15 indagati base in un villaggio turistico

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici persone indagate per truffe agli anziani tra Milano, Napoli e Salerno: sequestrati cellulari, tablet, denaro e gioielli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

milano napoli e salerno unite da una maxi truffa agli anziani 15 indagati base in un villaggio turistico

© Notizie.virgilio.it - Milano, Napoli e Salerno unite da una maxi truffa agli anziani: 15 indagati, base in un villaggio turistico

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Milano Napoli Salerno Unite