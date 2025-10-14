Milano Cortina 2026 la Fis verso la riammissione della Russia? Segnali di ammorbidimento dalla Scandinavia

La Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowbord ( Fis ) non ha ancora deciso se ammettere o meno gli atleti russi ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il nodo avrebbe dovuto essere sciolto a fine settembre, ma il verdetto è stato procrastinato di alcune settimane. Si parla dell’ organo di governo che fa riferimento a ben sei discipline della neve, ossia sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. In alcuni ambiti la presenza dei russi sarebbe marginale o trascurabile, in altri invece andrebbe a cambiare sostanzialmente gli equilibri. 🔗 Leggi su Oasport.it

