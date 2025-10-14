Milano Cortina 2026 la Fis verso la riammissione della Russia? Segnali di ammorbidimento dalla Scandinavia

La Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowbord ( Fis ) non ha ancora deciso se ammettere o meno gli atleti russi ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il nodo avrebbe dovuto essere sciolto a fine settembre, ma il verdetto è stato procrastinato di alcune settimane. Si parla dell’ organo di governo che fa riferimento a ben sei discipline della neve, ossia sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. In alcuni ambiti la presenza dei russi sarebbe marginale o trascurabile, in altri invece andrebbe a cambiare sostanzialmente gli equilibri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano Cortina 2026, la Fis verso la riammissione della Russia? Segnali di ammorbidimento dalla Scandinavia

Scopri altri approfondimenti

La fiamma olimpica tornerà a brillare nelle strade cittadine. Lo comunica l’assessore allo Sport Luca Bossi Il Comune di Crotone, infatti, è stato selezionato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 come "Comune di Passaggio" per la Fiamma Olimpica in vista - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina 2026, Malagò su San Siro: "Sarà teatro della cerimonia inaugurale, ma sono d'accordo con il nuovo stadio" ? - X Vai su X

Lucas Pinheiro Braathen punta alla Coppa del mondo generale nella stagione 2025 – 2026 di sci alpino, continuando a ispirare i tifosi brasiliani - Il 25enne brasiliano nato in Norvegia fissa obiettivi importanti per la stagione Olimpica, che inizia il 25 ottobre a Sölden: "Sono qui per diventare il migliore". Da olympics.com

Olimpiadi, la sicurezza nelle mani del prefetto Masciopinto. Zaia: «È stato questore di Venezia, ha lasciato un ricordo indelebile» - A poco più di quattro mesi dalla apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, il prossimo 6 febbraio, c’è ottimismo sulla conclusione delle opere ... Scrive ilgazzettino.it

Milano-Cortina, la Val di Fiemme assegnerà 59 medaglie olimpiche - (askanews) – Il conto alla rovescia è già partito, le olimpiadi invernali 2026 sono dietro l’angolo e la Val di Fiemme è pronta a ospitare le gare sci nordico, ossia sci di fondo, sa ... Secondo askanews.it