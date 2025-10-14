Milano città spugna contro gli eventi climatici estremi | via Toce si trasforma con 1.800 metri di nuovo verde

Milano – Sono iniziati in questi giorni i lavori di depavimentazione in via Toce, nel Municipio 9 di Milano, un progetto che trasformerà completamente il volto dell’area. L’intervento di rivalorizzazione e riqualificazione riguarda oltre 1.800 metri quadrati di pavimentazione drenante e 720 metri quadrati di nuovo verde, con una durata prevista di circa sei mesi. L’operazione prevede la messa a dimora di 35 nuovi alberi – tra cui platani, querce e biancospino – che saranno piantumati con l’inizio della prossima stagione agronomica. Nella nuova area verde, secondo quanto riportato da Palazzo Marino, saranno collocati sette tavoli da picnic, panchine e due tavoli da ping-pong, trasformando lo spazio in una vera e propria area ricreativa per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano “città spugna” contro gli eventi climatici estremi: via Toce si trasforma con 1.800 metri di nuovo verde

