Milano 4 auto incendiate nella notte in via Barrili

Milano, 14 ottobre 2025 – Due vetture sono andate completamente distrutte d altre due hanno subito danni parziali, a seguito di un incendio avvenuto intorno alle 4.30 della scorsa notte a Milano, in via Barrili all'altezza del civico 17, zona Chiesa Rossa. Le fiamme non hanno coinvolto fortunatamente gli adiacenti edifici residenziali. Nessun ferito, pertanto, né danni strutturali. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei distaccamenti di Via Sardegna e via Darwin dei vigili del fuoco, unitamente a personale della Polizia di stato. Al vaglio degli inquirenti le cause dell'incendio. Non è esclusa la pista dolosa, a maggior ragione dopo i recenti episodi di vetture incendiate nella notte in via Lipari e nella zona nord della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, 4 auto incendiate nella notte in via Barrili

