Pianetamilan.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nkunku segna al rientro con la Francia nella sfida contro l'Islanda finita 2-2. Dell'attaccante del Milan ha parlato Deschamps. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Deschamps: “Nkunku non al top, ha giocato minuti ridotti, però ha …”

