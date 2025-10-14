Milan riecco il campionato | quando torna Jashari? San Siro parla Foster!
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, martedì 14 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan in prestito: assist amaro per Chukwu. Stop per Terracciano, riecco Pobega - X Vai su X
Riecco Rafael Leao? Il portoghese potrebbe rientrare contro il Napoli! Notizie incoraggianti da Milanello per tutti i tifosi rossoneri. #Leao #Milan #milannews24 #SerieA #Milannapoli #rafaleao - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: riecco Conceicao dal 1', non Leao. Allegri con Bartesaghi - Si chiude con il botto la 6^ giornata di Serie A, allo Stadium torna per la prima volta in assoluto da ex e da avversario dei bianconeri Max Allegri,. tuttomercatoweb.com scrive
Milan, Allegri: "Leao torna con il Napoli. Il campionato inizia adesso" - Il Milan, che nell'ultimo turno prima della sosta aveva vinto sul campo del Lecce, torna a San Siro, dove ha perso all'esordio contro la Cremonese. Come scrive corrieredellosport.it
L’ex Milan torna in Serie A: operazione da oltre 10MLN - Dopo aver vestito la maglia del Milan il calciatore potrebbe a sorpresa fare ritorno in Serie A in questo calciomercato. Secondo calciomercato.it