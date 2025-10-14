Milan Pulisic preoccupa Allegri | come sta lo statunitense dopo il problema alla caviglia

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, buone notizie da Pulisic: la caviglia migliora, il rientro è vicino. L’attaccante è sempre più vicino ad essere titolare contro la Fiorentina Sospiro di sollievo in casa Milan in vista della ripresa del campionato. Le condizioni di Christian Pulisic sono in netto miglioramento e il rischio di un nuovo stop sembra ormai scongiurato. L’attaccante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan pulisic preoccupa allegri come sta lo statunitense dopo il problema alla caviglia

© Calcionews24.com - Milan, Pulisic preoccupa Allegri: come sta lo statunitense dopo il problema alla caviglia

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan pulisic preoccupa allegriL’annuncio di Pochettino su Pulisic preoccupa Allegri: non si è allenato - Christian Pulisic non al 100%, arrivano news dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti: il campione del Milan non si è allenato. Come scrive milanlive.it

milan pulisic preoccupa allegriMilan in ansia, Allegri teme per un suo giocatore chiave. E dalle nazionali altri pensieri - Il Milan riceve notizie poco confortanti dal ritiro delle nazionali, con diverse situazioni da monitorare in vista della ripresa del campionato. Secondo tuttosport.com

milan pulisic preoccupa allegriMilan, allarme Pulisic: infortunio in Nazionale, le condizioni - Neanche il tempo di cominciare che questa sosta per le Nazionali ha subito mietuto la sua prima vittima (di lusso): Christian Pulisic. Lo riporta calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pulisic Preoccupa Allegri