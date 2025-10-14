Milan, buone notizie da Pulisic: la caviglia migliora, il rientro è vicino. L’attaccante è sempre più vicino ad essere titolare contro la Fiorentina Sospiro di sollievo in casa Milan in vista della ripresa del campionato. Le condizioni di Christian Pulisic sono in netto miglioramento e il rischio di un nuovo stop sembra ormai scongiurato. L’attaccante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Pulisic preoccupa Allegri: come sta lo statunitense dopo il problema alla caviglia