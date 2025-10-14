Milan infortunio al flessore per Saelemaekers | quando torna in campo

(Adnkronos) – Maledizione infortuni in casa Milan. La squadra rossonera dovrà fare i conti con il ko di Alexis Saelemaekers, che ha accusato un problema fisico durante gli impegni della Nazionale belga. Gli esami a cui si è sottoposto oggi, lunedì 13 ottobre, l’esterno hanno evidenziato una “lesione al flessore della gamba destra”. Il 26enne belga salterà quindi sicuramente la sfida di Serie A con la Fiorentina, in programma domenica prossima, per essere poi sottoposto a nuovi esami tra una settimana. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 giorni, con il giocatore che non sarebbe a disposizione di Allegri nemmeno per la sfide contro il Pisa del 24 ottobre, mentre potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta il 28. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Milan, infortunio al flessore per Saelemaekers: quando torna in campo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tegola #Milan: Esami confermano infortunio muscolare al flessore per #Saelemaekers. L'esterno belga salta sicuramente la ripresa contro la #Fiorentina. L'obiettivo dello staff è recuperarlo in tempo per la gara successiva contro il #Pisa. LEGGI TUTTE Vai su Facebook

Milan, infortunio Saelemaekers: lesione al flessore della gamba destra #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

FLASH | Milan, tegola Saelemaekers per Allegri: svelati i tempi di recupero - Confermate le sensazioni negative sulle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers, esterno belga in ... Lo riporta fantamaster.it

L’infortunio di Saelemaekers e un dubbio che pende a destra: Max.. - Alexis Saelemaekers, esterno del Milan e della Nazionale belga, ha riportato un infortunio al muscolo flessore della coscia destra: ... Segnala europacalcio.it

Saelemaekers infortunato può portare Allegri a cambiare tutto il Milan: ipotesi cambio modulo - Il Milan di Allegri si ritroverà alla ripresa del campionato senza Alexis Saelemaekers. Lo riporta fanpage.it