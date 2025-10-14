Milan giornata speciale per i giovani rossoneri | Modric fa visita al Puma House of Football

Una giornata veramente tanto speciale per tutti i giovani ragazzi e ragazze del settore giovanile del Milan: Modric al Puma house of football. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan giornata speciale giovaniMilan, Modric in visita al settore giovanile: incontro con i ragazzi rossoneri - Il campione croato del Milan ha fatto visita al Puma House of Football - Come scrive tuttomercatoweb.com

milan giornata speciale giovaniModric visita i ragazzi e le ragazze del settore giovanile rossonero: il video - Giornata speciale per i giovani ragazzi e le giovani ragazze del settore giovanile del Milan. Si legge su milannews.it

milan giornata speciale giovaniModric incontra il Milan del futuro: visita al Vismara - Poche ore dopo essere rientrato dal doppio impegno con la nazionale croata Luka Modric si è immerso nuovamente nel mondo rossonero. sport.sky.it scrive

