Milan-Fiorentina occasione d’oro per Athekame | il giovane svizzero verso la prima da titolare sulla fascia destra
La sosta per le Nazionali ha lasciato il segno a Milanello. L’infortunio muscolare di Alexis Saelemaekers, rimediato con la maglia del Belgio, ha costretto il Milan a rivedere i propri piani in vista della sfida di San Siro contro la Fiorentina. L’esterno, fermato da una contrattura al flessore, resterà fuori almeno tre settimane, aprendo così una corsa interna per la fascia destra del 3-5-2 disegnato da Massimiliano Allegri. Un vuoto pesante, quello lasciato dal belga, che rappresentava il punto d’equilibrio tra fase difensiva e offensiva. In estate Igli Tare non era riuscito a portare in rossonero un sostituto di pari esperienza, e ora le alternative sono limitate. 🔗 Leggi su Milanzone.it
