Milan-Fiorentina allarme Kean | infortunio alla caviglia e presenza in forte dubbio per San Siro

Un fulmine a ciel sereno scuote la vigilia della Fiorentina. La FIGC ha ufficializzato nelle ultime ore l’indisponibilità di Moise Kean per la sfida dell’Italia contro Israele, a causa di un problema alla caviglia destra rimediato nella precedente partita con l’Estonia. Gli esami strumentali effettuati a Coverciano hanno escluso lesioni gravi, ma hanno confermato che il giocatore non ha ancora recuperato pienamente, motivo per cui è stato rimandato a Firenze per proseguire le cure con lo staff medico viola. Il comunicato federale parla chiaro: “Gli esami hanno accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato e non è quindi a disposizione per la partita con Israele”. 🔗 Leggi su Milanzone.it