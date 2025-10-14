Milan-Fiorentina allarme Kean | infortunio alla caviglia e presenza in forte dubbio per San Siro
Un fulmine a ciel sereno scuote la vigilia della Fiorentina. La FIGC ha ufficializzato nelle ultime ore l’indisponibilità di Moise Kean per la sfida dell’Italia contro Israele, a causa di un problema alla caviglia destra rimediato nella precedente partita con l’Estonia. Gli esami strumentali effettuati a Coverciano hanno escluso lesioni gravi, ma hanno confermato che il giocatore non ha ancora recuperato pienamente, motivo per cui è stato rimandato a Firenze per proseguire le cure con lo staff medico viola. Il comunicato federale parla chiaro: “Gli esami hanno accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato e non è quindi a disposizione per la partita con Israele”. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Athekame, poco tempo a disposizione per il cambio di modulo in Milan-Fiorentina: probabile l’esordio da titolare Vai su X
Capitolo infortuni: Allegri studia nuove soluzioni Non solo Saelemaekers, anche Estupinan è in dubbio per Milan-Fiorentina dopo lo stop in Nazionale Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Athekame e Bartesaghi starebbero spingendo p - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita - Gli esami strumentali effettuati a Udine hanno escluso lesioni alla caviglia destra, infortunata. Come scrive tuttomercatoweb.com
Infortunio Kean, che succede ora: le sensazioni per Milan-Fiorentina - Infortunio Kean – Nelle scorse ore Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo la distorsione ala caviglia rimediata nella sfida contro l’Estonia. Scrive fantamaster.it
Milan, Leao migliora ma ora deve convincere Allegri: con la Fiorentina rischia di non giocare come l’amico Kean - Leao tornerà ad allenarsi in gruppo ma potrebbe comunque partire dalla panchina nella partita tra Milan e Fiorentina, quasi certamente priva di Kean, grande amico del portoghese ... Scrive sport.virgilio.it