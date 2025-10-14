Milan Femminile il post di Babb | So tornado più forte di prima

Il portiere del Milan Femminile, Selena Babb, si è dovuta sottoporre al terzo intervento dell'anno: il post social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, il post di Babb: “So tornado più forte di prima”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Femminile, Rossettini e Corelli dopo Milan-Roma: “Vittoria importante, venuto fuori l’orgoglio contro le rossonere” ? - facebook.com Vai su Facebook

Femminile, Rossettini e Corelli dopo Milan-Roma: “Vittoria importante, venuto fuori l’orgoglio contro le rossonere” ? Vai su X

Femminile, Babb dopo l'operazione al ginocchio: "Gli infortuni ti mettono alla prova e ti mostrano quanto sei forte!" - Selena Babb, portiere del Milan, nei giorni scorsi è stata operata nuovamente al ginocchio in artroscopia. milannews.it scrive

Milan Femminile, Babb operata in artroscopia al ginocchio sinistro - AC Milan comunica che Selena Babb, nella giornata di ieri, è stata sottoposta a un intervento in artroscopia per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio ... Come scrive milannews.it

Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb - Un vero e proprio calvario, è quello che Selena Babb sta affrontando dall’ottobre dello scorso anno. Segnala tuttomercatoweb.com