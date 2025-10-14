Milan e Inter il nuovo stadio prende forma | nasce una nuova Spa i dettagli

Pianetamilan.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina un momento storico davvero grande: l'attuale stadio di San Siro passerà, a breve, a Milan ed Inter: i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan e inter il nuovo stadio prende forma nasce una nuova spa i dettagli

© Pianetamilan.it - Milan e Inter, il nuovo stadio prende forma: nasce una nuova Spa, i dettagli

Argomenti simili trattati di recente

milan inter nuovo stadioSan Siro, Milan e Inter creano l’ultimo veicolo che gestirà il progetto del nuovo stadio - Si chiama «Stadio San Siro» la property company dei club a cui è affidato lo sviluppo e la realizzazione dell’intervento immobiliare. Da milanofinanza.it

milan inter nuovo stadioMilan e Inter, svelati i primi indizi su come sarà il futuro e nuovo San Siro - Lord Norman Foster ha svelato le prime indiscrezioni sul progetto per il nuovo San Siro. msn.com scrive

milan inter nuovo stadioIl nuovo stadio di Inter e Milan, parla l'archistar Norman Foster: «San Siro un'icona, sarà un progetto straordinario» - Questo è l'inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo» ... Riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Inter Nuovo Stadio