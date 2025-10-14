Milan-Como la Curva lariana protesta | Vi siete dimenticati che il calcio nasce dalla gente

Pianetamilan.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le polemiche legate a Milan-Como, gara di Serie A che verrà disputata a Perth, in Australia: le parole degli ultras lariani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan como la curva lariana protesta vi siete dimenticati che il calcio nasce dalla gente

© Pianetamilan.it - Milan-Como, la Curva lariana protesta: “Vi siete dimenticati che il calcio nasce dalla gente”

Altre letture consigliate

milan como curva larianaMilan-Como in Australia, la protesta dei tifosi lariani: “Fotografia di un sistema marcio” - La curva attacca: “Il calcio non è più del popolo, ma del business”. Segnala gonfialarete.com

milan como curva larianaLa rivolta della Curva lariana per Milan-Como in Australia: “I 50 inviti? No alla pagliacciata. La passione non si compra” - Il sì incondizionato del Como 1907 alla lunghissima trasferta in Australia dei lariani per la partita con il Milan non ha convinto tutti i tifosi comaschi. Secondo comozero.it

milan como curva larianaMilan-Como a Perth, la curva a muso duro contro la società. “Non accettiamo lezioni di sacrificio” - Dopo le parole del club, che ha parlato di “sacrificio necessario per il bene comune del calcio ... Come scrive espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Como Curva Lariana