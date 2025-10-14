Milan Como Calcagno AIC | Il problema non è la partita in sé dato anche che resterà un evento eccezionale Piuttosto la domanda è questa

Milan Como, le parole del presidente AIC Calcagno: «Il problema non è la partita in sé, dato anche che resterà un evento eccezionale ma.» Presidente dell’Associazione Calciatori, Umberto Calcagno si aggiunge alle tante voci che hanato la scelta di giocare Milan-Como a Perth. Lo ha fatto dalle colonne di Tuttosport. IL PROBLEMA – «Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Como, Calcagno (AIC): «Il problema non è la partita in sé, dato anche che resterà un evento eccezionale. Piuttosto la domanda è questa»

AIC, il presidente Calcagno: “Milan-Como rappresenta la scelta di mettere i soldi davanti alla salute dei giocatori” ? Vai su X

Maignan rincara la dose su Milan-Como in Australia: "Contano solo i soldi" - facebook.com Vai su Facebook

Calcagno (Aic): “Non c’è rispetto delle persone, il calcio deve tornare a ruotare intorno ai tifosi” - A Tuttosport ha parlato il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno riguardo a Milan- Secondo msn.com

Milan-Como a Perth, Calcagno avverte sui rischi per i giocatori - Como a Perth e sui rischi legati alle troppe partite che peggiorano lo spettacolo ... Lo riporta msn.com

AIC, Calcagno: "Milan-Como a Perth? Il problema non è la partita in sé, resta il dubbio se sia questo il modello da inseguire" - Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha parlato così a Tuttosport di Milan- Riporta milannews.it