Milan-Como a Perth | è spaccatura I lariani e la missione per la Serie A | Australia? Un sacrificio necessario Calciatori e tecnici | folle e ingiusto
"Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare", si legge sui libri di storia, in zona Winston Churchill. Tutt’altra storia la svolta (comunque storica) Milan-Como a Perth, Australia. Sulla necessità di migliorare il nostro calcio, tutti d’accordo. Sul cambiare così, mica tanto. Da una parte il partito dei favorevoli: società e Lega Serie A, tra gli altri. Calciatori e allenatori, a grandi linee, contrari. Il "sì", ben inteso, ha già vinto. Chiaro a tal proposito, il Como ieri, lato club: "Non è una questione di avidità. Si tratta di costruire un futuro in cui la Serie A rimanga competitiva, rispettata e ammirata a livello globale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Maignan rincara la dose su Milan-Como in Australia: "Contano solo i soldi" - facebook.com Vai su Facebook
==Milan - Como si gioca in Australia: la Serie A è in cerca di fondi - X Vai su X
Il Como sulla partita a Perth: “Vogliamo riportare la Serie A alla gloria di cui godeva negli anni '90” - Dopo le infinite voci e opinioni che sono state espresse in merito alla decisione di giocare Milan- Scrive milannews.it
Milan-Como a Perth: il club lariano dà la colpa alla Premier e lancia l’iniziativa per farsi perdonare dai tifosi - Il Como descrive la trasferta a Perth col Milan come un modo per combattere il dominio della Premier. Si legge su sport.virgilio.it
Quanto costa andare a vedere Milan-Como a Perth, in Australia, la prima partita di Serie A all’estero - Il derby lombardo che si gioca dall’altra parte del mondo fa discutere. gqitalia.it scrive