"Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare", si legge sui libri di storia, in zona Winston Churchill. Tutt’altra storia la svolta (comunque storica) Milan-Como a Perth, Australia. Sulla necessità di migliorare il nostro calcio, tutti d’accordo. Sul cambiare così, mica tanto. Da una parte il partito dei favorevoli: società e Lega Serie A, tra gli altri. Calciatori e allenatori, a grandi linee, contrari. Il "sì", ben inteso, ha già vinto. Chiaro a tal proposito, il Como ieri, lato club: "Non è una questione di avidità. Si tratta di costruire un futuro in cui la Serie A rimanga competitiva, rispettata e ammirata a livello globale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Como a Perth: è spaccatura. I lariani e la “missione“ per la Serie A: "Australia? Un sacrificio necessario». Calciatori e tecnici: folle e ingiusto