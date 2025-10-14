Milan 30 milioni in fumo | è tra i peggiori di sempre
Al netto di un mercato soddisfacente, Igli Tare e Max Allegri devono fare i conti con uno dei peggiori flop della storia rossonera: 30 milioni buttati. Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare è riuscito in pochi mesi a ridare identità, equilibrio e ambizione a una squadra che sembrava aver smarrito la propria dimensione dopo stagioni altalenanti. L’arrivo dell’ex tecnico della Juventus ha portato esperienza e rigore tattico, mentre il direttore sportivo albanese, reduce dall’esperienza alla Lazio, ha impresso una chiara direzione manageriale e di mercato, puntando su giocatori di personalità e rendimento immediato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
