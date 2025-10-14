Migranti Schlein | serve nuova missione nel Mediterraneo per salvare vite

Il Pd e gli altri partiti di opposizione tornano a dare battaglia sui migranti Con una mozione presentata alla Camera e firmata dalla segretaria Elly Schlein il Pd chiede di rivedere profondamente l’accordo sottoscritto nel 2017 con la Libia e di dare il via a una nuova missione nel Mediterraneo per salvare quante più vite. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

