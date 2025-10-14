Migranti il rinnovo del Memorandum con la Libia divide Schlein e Conte Sospenderlo No rinegoziarlo

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le violazioni denunciate dagli organismi internazionali, i mandati dell’Aia, i lager, le motovedette donate dall’Italia che attaccano le navi umanitarie, i migranti feriti dalla cosiddetta guardia costiera libica, come i tre sbarcati ieri a Pozzallo, uno dei quali in coma. “Insieme ad Alarm Phone – ha raccontato la ong Mediterranea – avevamo avvisato le autorità italiane fin dal pomeriggio di ieri, ma solo oggi (13 ottobre, ndr ), con ventiquattr’ore di ritardo dalla tragica sparatoria, sono partiti i soccorsi. La persona ora in fin di vita poteva essere raggiunta subito da un elicottero maltese o italiano ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

migranti il rinnovo del memorandum con la libia divide schlein e conte sospenderlo no rinegoziarlo

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il rinnovo del Memorandum con la Libia divide Schlein e Conte. “Sospenderlo”. “No, rinegoziarlo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

migranti rinnovo memorandum libiaMigranti: Silvestri, 'seria revisione e dibattito Parlamento su memorandum Libia' - "Vogliamo fermare il tacito rinnovo del memorandum, c'è bisogno di una revisione seria e di un dibattito parlamentare per realismo. Come scrive lanuovasardegna.it

migranti rinnovo memorandum libiaMigranti: Pd, 'interrompere memorandum con la Libia, Parlamento torni protagonista' - "Questo rapporto va interrotto, bisogna rendersi conto nel governo e nel Parlamento che questo accordo porta con sé costi elevatissimi, scarsa trasparenza e la violazione sis ... Segnala lanuovasardegna.it

migranti rinnovo memorandum libiaLa mozione Schlein sui migranti: "Stop agli accordi con la Libia e nuova operazione Mare Nostrum". Ma il campo largo si spacca - I dem, Avs, Italia Viva e +Europa chiedono di "rivedere integralmente" il memorandum con Tripoli per evitare un altro rinnovo automatico di tre anni. Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Rinnovo Memorandum Libia