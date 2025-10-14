Migranti al via la mobilitazione contro il rinnovo degli accordi con la Libia

Alla Camera si discute la mozione di Pd, Avs e +Europa contro il Memorandum. Si sfilano i 5S: “Noi per la revisione”. Fino al 18 ottobre, presidi, dibattiti e una commemorazione delle vittime. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti, al via la mobilitazione contro il rinnovo degli accordi con la Libia

“Una transizione energetica giusta e inclusiva passa anche dai migranti” Al convegno “Traiettorie” di #FondazioneMaire, Salvatore Sortino, Direttore @OIMitalia, ha ricordato che migrazione e mobilità lavorativa sono motori di competenze, innovazione e resili - X Vai su X

IT.A.CA. ecco la tappa del Monte Catria alla Fiera Cavalli di Cantiano (PU) il 12-19 ottobre 2025 https://www.mobilitadolce.net/it-a-ca-monte-catria-e-la-fiera-cavalli-di-cantiano-pu-il-12-19-ottobre-2025/ #cavalli #cantiano Itaca migranti e viaggiatori - Festival d - facebook.com Vai su Facebook

La Grecia contro i migranti, di nuovo - Venerdì scorso il parlamento greco ha approvato una legge che sospende per almeno tre mesi la valutazione delle richieste d’asilo delle persone migranti che partono dal Nord Africa. Come scrive ilpost.it

Migranti, Germania come l’Italia: amplia lista Paesi sicuri/ Ira contro Merz: sinistra si appella ai giudici - Mentre sul fronte economico il “peso” della Germania in Europa vede una netta distanza rispetto alle politiche dell’Italia di Giorgia Meloni, sul tema dei migranti la stretta data dal Governo Merz ... Si legge su ilsussidiario.net

Polonia: sabato la marcia anti-migranti dell'estrema destra e le contro-dimostrazioni antifasciste - "Stop al fascismo" è lo slogan di circoli antifascisti, organizzazioni e singoli cittadini per sponsorizzare sui social le contromanifestazioni alla marcia anti- Da it.euronews.com