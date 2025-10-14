Migrante 27enne trovato morto su un barchino a Porto Pino dopo una traversata infernale arrestati 2 scafisti

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due algerini fermati per omicidio nautico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo la morte di un giovane migrante a Porto Pino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

migrante 27enne trovato morto su un barchino a porto pino dopo una traversata infernale arrestati 2 scafisti

© Notizie.virgilio.it - Migrante 27enne trovato morto su un barchino a Porto Pino dopo una traversata infernale, arrestati 2 scafisti

Altri contenuti sullo stesso argomento

migrante 27enne trovato mortoMigrante 27enne trovato morto su un barchino a Porto Pino dopo una traversata infernale, arrestati 2 scafisti - Due algerini fermati per omicidio nautico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo la morte di un giovane migrante a Porto Pino. Segnala virgilio.it

migrante 27enne trovato mortoTragedia a Porto Pino, migrante trovato morto a bordo di un barchino: arrestati gli scafisti - CAGLIARI (ITALPRESS) – Un corpo senza vita è stato rinvenuto nei giorni scorsi in un’imbarcazione di piccole dimensioni approdata sulla spiaggia di Porto Pino. Secondo msn.com

migrante 27enne trovato mortoTragedia a Porto Pino, migrante morto in un barchino: arrestati due scafisti - Il giovane, 27 anni, sarebbe morto dopo un violento urto durante la traversata. Lo riporta cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Migrante 27enne Trovato Morto