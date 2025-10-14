Migrante 27enne trovato morto su un barchino a Porto Pino dopo una traversata infernale arrestati 2 scafisti
Due algerini fermati per omicidio nautico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo la morte di un giovane migrante a Porto Pino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 27enne è comparso davanti al giudice che lo ha rispedito a casa. Ma senza la moglie... - facebook.com Vai su Facebook
Quest'anno la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato si celebra con il #Giubileo dei Migranti, il 4 e 5 ottobre. #Migranti e #rifugiati sono missionari di speranza, preghiamo per loro e insieme a loro #GMMR2025 Scopri di più: http://bit.ly/GMMR_25 - X Vai su X
Migrante 27enne trovato morto su un barchino a Porto Pino dopo una traversata infernale, arrestati 2 scafisti - Due algerini fermati per omicidio nautico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo la morte di un giovane migrante a Porto Pino. Segnala virgilio.it
Tragedia a Porto Pino, migrante trovato morto a bordo di un barchino: arrestati gli scafisti - CAGLIARI (ITALPRESS) – Un corpo senza vita è stato rinvenuto nei giorni scorsi in un’imbarcazione di piccole dimensioni approdata sulla spiaggia di Porto Pino. Secondo msn.com
Tragedia a Porto Pino, migrante morto in un barchino: arrestati due scafisti - Il giovane, 27 anni, sarebbe morto dopo un violento urto durante la traversata. Lo riporta cagliaripad.it