Migliora la puntualità dei treni sulla linea Milano-Piacenza Parola dell’assessore regionale ai trasporti

Ilgiorno.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Codogno (Lodi), 14 ottobre 2025 – “I dati di puntualità del traffico ferroviario lombardo e del Lodigiano stanno migliorando, occorre avere pazienza, per vedere ultimati gli investimenti in atto di Regione Lombardia e gli ulteriori risultati”. Stazione di Lodi, nuova protesta per disagi e disservizi. Ma Rfi rassicura: a ottbre riprendo i lavori Parola dellassessore regionale ai Trasporti Franco Lucente che, invitato in Sala Santelli a Codogno da Fabio Bozzi, capogruppo Fdi in consiglio comunale e delegato ai pendolari, ha chiarito le ultime novità. L’assessore ha cercato di motivare ai cittadini il motivo dei disservizi che da tempo vengono lamentati sulla tratta ferroviaria Milano-Piacenza e le successive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

